استبعدت السفيرة البريطانية في أوكرانيا ميليندا سيمونز أن يتخلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن طموحاته في السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف بعد خسارة المعركة على المدينة في المرحلة الأولى من الحرب.

وأفادت سيمونز التي عادت للعمل في كييف بعد إخلاء السفارة فبراير الماضي، في مقابلة نشرتها صحيفة «الغارديان» اليوم (الأحد)، بأن موسكو حولت تركيزها إلى هجوم جديد في الشرق والجنوب بعد انسحابها من كييف، على الأقل في الوقت الحالي.

وقالت: «أعتقد أن بوتين سيرغب بالتأكيد في المحاولة مرة أخرى إذا ظن أنه يحرز تقدما».