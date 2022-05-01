بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال اليوم (الأحد)، تشهد عدة مدن إيرانية مظاهرات ومسيرات احتجاجية للمعلمين وعمال صناعات الغاز والنفط على مستوى البلاد؛ احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية والوضع الاقتصادي المتدهور.وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن قوات الأمن داهمت منزل المتحدث باسم نقابة المعلمين محمد حبيبي، فيما أكدت اعتقاله. ونشرت عدة مقاطع فيديو للمظاهرات في مدن مثل فارس وكرمانشاه وكردستان وأراك وأصفهان وبوشهر وغيرها.وكانت قوات الأمن الإيرانية داهمت منازل 5 معلمين وأعضاء نقابة المعلمين في طهرانأمس (السبت)، واعتقلت 4 منهم على الأقل، كما اتسعت رقعة إضرابات عمال صناعات النفط والغاز.من جهته، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات التربويين الإيرانيين اعتقال نشطاء حركة التربويين علي أكبر باغاني ورسول بداقي ومحمد حبيبي وجعفر إبراهيمي، مؤكدا أن عناصر من الشرطة داهمت منزل الناشط التربوي شهرام حيدري، وصادروا معداته الإلكترونية. وتم استدعاء العشرات من المعلمين في مختلف أنحاء إيران، ونقل 3 من المعتقلين إلى سجن إيفين سيئ الصيت.وجاء اعتقال المعلمين قبل يوم من المظاهرة الاحتجاجية اليوم على مستوى البلاد بمناسبة يوم المعلم الذي يصادف يوم العمال العالمي أيضا.وتجمع المعلمون والتربويون العاملون منهم والمتقاعدون محتجين على ظروفهم المعيشية وعدم تطبيق التصنيف الوظيفي الكفيل بزيادة رواتبهم، ولإدانة القمع المستمر بحقهم، يوم الخميس 21 أبريل في جميع أنحاء إيران. فيما اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 40 معلما محتجا. وشهد العام الماضي احتجاجات ومسيرات وتجمعات واسعة النطاق في مختلف المدن بإيران.