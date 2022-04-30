كشفت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن أنقرة طردت عناصر من الجناح العسكري لحركة حماس، فيما لم يصدر بعد أي تأكيد للمعلومة من تركيا أو إسرائيل أو من حماس.وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم (السبت): إن تل أبيب قدمت لتركيا قائمة بأسماء أعضاء من الجناح العسكري لحماس ومعلومات عن تورطهم في نشاطات معادية، ما دفعها إلى طردهم. وأفصحت الصحيفة اليمينية أنه تم ترحيل العشرات من الأشخاص المرتبطين بحركة حماس في دوائر مختلفة من تركيا.وأضافت أن المتحدث باسم حماس في غزة حازم قاسم هاجم قرار السفارة التركية بإدانة الهجمات الأخيرة في إسرائيل، لافتة إلى أنه حتى تلك المقابلة امتنعت حماس عن التحدث علانية ضد جهود تركيا الأخيرة لإصلاح العلاقات مع إسرائيل.وأفادت الصحيفة بأن حماس ظلت صامتة بشأن زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لأنقرة، التي اعتبرها التنظيم حدثاً دبلوماسياً لا يستحق الإثارة. إضافة إلى ذلك، طالما أن أنقرة لم تتخذ أي خطوات مهمة لتقييد نشاط حماس في أراضيها، فإن الأخيرة لا ترى أي سبب للصراع مع الأتراك.ونقلت عن مصدر فلسطيني قوله إن: تركيا طلبت منهم المغادرة، وقد حدث ذلك بالفعل في الأشهر القليلة الماضية تم ترحيل بعض الأشخاص الذين لهم صلات بالجناح العسكري لحركة حماس.