أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تشهد مرحلة كسب أصدقاء وليس خلق أعداء. وقال أردوغان في أول تصريح له بعد عودته من السعودية، اليوم (السبت): يتعين علينا الدخول في مرحلة جديدة مع الدول التي نتقاسم معها نفس المعتقدات والأفكار.وأضاف: اتفقنا مع السعودية على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين البلدين من خلال فعاليات تجمع مستثمرينا. وأعلن الرئيس التركي دعم بلاده تنظيم معرض إكسبو 2030 الدولي في السعودية.من جهته ، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الدكتور أنور قرقاش، أن زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان للإمارات والسعودية تشكل خطوة إيجابية للمنطقة. وقال قرقاش في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم ، إن زيارات الرئيس التركي للإمارات والسعودية الشقيقة وتبني نهج التواصل والتقارب خطوة إيجابية لصالح المنطقة ككل. وأضاف: لا ينبغي أن نقبل بأن يبقى النظام الإقليمي مأزوماً، داعياً إلى ضرورة أن نعزز الثقة ونبني الجسور ونحل المشاكل ونعمل معاً نحو الاستقرار والازدهار المشترك.