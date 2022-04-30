اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني مليشيا الحوثي بخرق الهدنة منذ اليوم الأول في مختلف جبهات القتال. وقال في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر مساء أمس (الجمعة): إن الجيش الوطني رصد 1924 خرقاً من جانب الحوثيين للهدنة منذ إعلانها قبل نحو ث3 أسابيع. وأضاف أن الانتهاكات توزعت في مختلف جبهات القتال بأنواع عدة من الأسلحة في مأرب والحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف وأبين ولحج.ولفت إلى أن الخروقات المشار إليها حدثت بواقع 573 في جبهات محور تعز و406 في حجة و399 في مأرب و330 في الحديدة و152 في الجوف و49 في الضالع و9 في صعدة و4 في أبين و2 في لحج. وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة بإدانة خروقات الحوثيين المتواصلة للهدنة الأممية.وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الأول من أبريل الجاري موافقة الأطراف اليمنية على هدنة تستمر شهرين بدأت في اليوم التالي، ووقف شامل للعمليات العسكرية، إلى جانب فتح مطار صنعاء إلى وجهات إقليمية محددة سلفاً، فضلاً عن الموافقة على دخول سفن تحمل وقوداً إلى ميناء الحديدة.وجاء الإعلان عن الهدنة متزامناً مع المشاورات اليمنية في الرياض التي أعلن فيها تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن يتولى إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية.