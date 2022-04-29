دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمشاركة في قمة G20 المقررة في شهر نوفمبر القادم بجزيرة بالي. وعبر بوتين عن رغبته في حضور القمة خلال مكالمة هاتفية بينهما بحسب ما أعلن في مؤتمر صحفي اليوم (الجمعة).ورجح جوكو التوصل إلى حل وسط في مسألة مشاركة بوتين في القمة القادمة، بعد الضغط الغربي المكثف الرامي إلى إقصاء موسكو عن هذا الاجتماع ردا على حملتها العسكرية في أوكرانيا.لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أعلن للصحفيين اليوم أن القرار بشأن مشاركة بوتين بالقمة لم يتخذ بعد. وردا على سؤال عن إمكانية عقد اجتماع مع زيلينسكي على هامش القمة قال إنه «من السابق لأوانه التحدث عن الخيارات المحتملة»، متعهدا بإطلاع الرأي العام على أي قرارات ستأتي في هذا السياق بحسب ما بثته وكالة تاس الروسية.وكان الكرملين أعلن أمس (الخميس) أن الرئيس بوتين ناقش هاتفيا مع نظيره الإندونيسي أنشطة مجموعة العشرين ومستجدات الوضع في أوكرانيا، وذكر في بيان أن الزعيمين ناقشا خلال المكالمة «المسائل المتعلقة بالتعاون الروسي - الإندونيسي ومختلف نواحي أنشطة»مجموعة العشرين" التي ترأسها إندونيسيا حاليا. كما ورد في البيان أن بوتين أطلع ويدودو على التقييمات الروسية للوضع في أوكرانيا.من جهة أخرى، كشفت وزارة الدفاع الروسية تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية بما في ذلك 4 مستودعات أسلحة صاروخية ومدفعية. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف: إن سلاح الجو الروسي قصف 112 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال الليل، بما في ذلك 4 مستودعات أسلحة صاروخية ومدفعية.وأضاف أن الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الجوية الروسية شن غارات على 112 منشأة عسكرية لأوكرانيا ليلاً. ولفت إلى أن من بين المنشآت المتضررة موقعي قيادة و11 نقطة إسناد و95 نقطة تمركز قوات ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى 4 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية في بلدتي بوكروفسكوي وغوروخوفسكوي.