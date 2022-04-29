قتل 10 أشخاص وأصيب 15 آخرون إثر انفجار داخل مسجد خلال صلاة الجمعة، غربي العاصمة الأفغانية كابول. وأفاد مسؤولون أفغان بأن انفجارا قويا ضرب مسجدا في غرب كابول خلال صلاة الجمعة ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 وإصابة 15. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية باسم الله حبيب إن الانفجار أصاب مسجد «خليفة صاحب»، غربي كابول. وذكر أحد سكان المنطقة أنه شاهد نقل أفراد داخل سيارات إسعاف بعد الانفجار، لافتا إلى أن الانفجار كان مدويا للغاية حتى ظننت أني فقدت السمع.واستقبل مستشفى قريب عددا من المصابين في حالة حرجة.ولم يتضح بعد من يقف وراء الانفجار الذي جاء بعد عدة انفجارات تبناها تنظيم داعش الإرهابي هزت أفغانستان، من بينها تفجير في مسجد بمزار الشريف.