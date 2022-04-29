كشفت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن القوات الروسية أوقفت ليلا وبشكل مؤقت هجومها البري في شرق البلاد. وقالت في أحدث تقاريرها بشأن الوضع الميداني اليوم (الجمعة): «لم تنفذ أي عمليات هجومية في اتجاه إيزيوم»، مؤكدة أن أنشطة القوات الروسية تقتصر على الاستطلاع ونيران المدفعية. وركزت القوات الروسية هجماتها خلال الأيام الأخيرة على المنطقة المحيطة ببلدة إيزيوم في خاركيف.وفي جنوب أوكرانيا، يبدو أن الهدف الرئيسي للقوات الروسية هو محاصرة القوت الأوكرانية في إقليم دونباس. وأوضحت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن الوضع في مناطق أخرى على طول خط المواجهة لا يزال هادئ نسبيا، ولكنها أفادت بوقوع إطلاق نيران للمدفعية الروسية بالقرب من مدينة دونيتسك مع توقف محاولات اقتحام المدينة.في غضون ذلك، أفادت أجهزة الاستخبارات البريطانية بأن المقاومة الشديدة للقوات الأوكرانية أعاقت تقدم القوات الروسية في إقليم دونباس. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة على «تويتر» إن «المكاسب الروسية على الأراضي محدودة وتحققت بتكلفة كبيرة للقوات الروسية».وأكد الجيش الروسي اليوم أنه شن هجوما على كييف أمس (الخميس)، أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للعاصمة الأوكرانية.وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف أن صواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة أصابت مباني مصانع شركة أرتيم الأوكرانية لتصنيع الصواريخ، دون أن يحدد التوقيت. ونوهت السلطات الأوكرانية إلى أن الهجوم الروسي قد أصاب مبنى سكنيا في كييف. وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إنه تم انتشال جثة من تحت أنقاض المبنى المنهار، فضلا عن إصابة 10 أشخاص.