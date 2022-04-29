لروسيا تاريخ كبير في بناء فئات متعددة من الغواصات تعود لحقبة الحرب الباردة. ولكل فئة من هذه الغواصات قدرات تميزها عن الأخرى، وعقب انهيار الاتحاد السوفييتي وما تلاه من مشكلات اقتصادية حدّت من بناء الغواصات الروسية جرى إلغاء العديد من المشاريع، إلا أن الفترة الأخيرة بدأت صناعة الغواصات بالتعافي، ويضم أسطول الغواصات الروسية:1- غواصة الصواريخ الباليستية من فئة «بوريه-2»تم تسليم أول غواصة من هذه الفئة التي أخذت اسم «Knyaz Vladimir» من مشروع «955A» إلى البحرية الروسية، ومن المقرر بناء 6 غواصات أخرى من هذا الطراز، لتكون بمثابة العمود الفقري لقوة الردع النووي البحرية للأسطول الروسي. ويمكن لكل غواصة أن تحمل 16 صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من طراز بولافا.2- غواصة «بيلغورود» الخاصة:بعد فئة «Typhoon» الشهيرة، تعد هذه أكبر غواصة في العالم. وهي غواصة تجسس «مهمة خاصة» وناقلة لسلاح بوسيدون الاستراتيجية المسيرة. ويمكن استخدامها في تنفيذ مهمات التجسس والمراقبة من تحت سطح الماء، بالانطلاق والعودة إلى الغواصة الأم، التي تكون مرابطة على مسافات آمنة تحت الماء. ويمكن استخدامها لعمليات مثل التدخل في كابيلات الإنترنت تحت البحر.3- الغواصة الاستراتيجية من فئة «خاباروفسك»:وتحمل 6 من الغواصات الاستراتيجية المسيرة «بوسيدون»، ودخلت الخدمة في عام 2020.4- غواصة صواريخ كروز من فئة «ياسن-إم»:غواصة ذات صواريخ موجهة وتعمل بالطاقة النووية، ويمكنها أن تحمل صواريخ نووية أو تقليدية على السواء.ويمكن لهذه الغواصة من فئة «ياسين» أن تحمل 32 صاروخاً من طراز كاليبر، التي يصل مداها إلى أكثر من 2500 كيلومتر، كما تتميز بأنها سريعة وهادئة للغاية، إضافة إلى أنها مزودة بأجهزة استشعار قوية للغاية.5- غواصة الهجوم «لادا»:غواصة غير نووية بنتها البحرية الروسية، ولا تزال موسكو تمتلك عدداً من الغواصات الصغيرة غير النووية رخيصة التكلفة. وتتطلع إلى تطوير غواصات الديزل الصغيرة، وتجهيزها في المستقبل بنظام دفع الهواء المستقل «AIP» لزيادة قدرتها على البقاء تحت الماء لفترات طويلة، وهو ما تعكف عليه دولة كالسويد وغيرها من الدول.6- غواصة الهجوم «كيلو»:يمكن أن تطلق أحدث صواريخ كروز من طراز «Kalibr» «كاليبر» البرية، لكنها لا تمتلك عدداً كبيراً من تلك الصواريخ مثل الغواصة «ياسين»؛ لأن هذه الصواريخ توضع في حجرات الطوربيدات، لذلك لا يمكن حمل سوى عدد قليل منها.7- مشروع دلتا 4:تعتبر الغواصة «دلتا 4» عصب أسطول الغواصات الروسية المحملة بصواريخ باليستية حالياً، وهي عبارة عن منصة إطلاق ضخمة، فهي مزودة بـ 16 صاروخاً من طراز «آر-29 آر أم يو سينيفا» الباليستي بالوقود السائل، ويمكن للواحد منها أن يحمل 4-8 رؤوس حربية.ويمكن للغواصة البالغ وزنها 18200 طن، هذه أن تطلق الصواريخ في كل الاتجاهات ومن عمق يصل إلى 55 متراً تحت سطح البحر، ومن وضع متحرك بسرعة تصل إلى 7 عقدات.