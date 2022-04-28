لقي لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس في مدينة جدة أمس (الأربعاء) اهتماماً وتفاؤلاً يمنياً كبيراً بمرحلة قادمة أكثر استقراراً وتنمية ونهاية لمشروع الإرهاب الحوثي في المنطقة.

وقال فخري العرشي مدير مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي: «لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة يحمل بشائر إيجابية ستنعكس نتائجها قريباً على أرض الواقع في مجالات متعددة أهمها الاقتصاد، والتنمية والخدمات»، موضحاً أن «القيادة اليمنية حملت رسالة الشعب إلى الزعيم العربي وقائد أمتنا الملك سلمان تعبيرا عن شكرهم له وللقيادة والشعب السعودي على كل الجهود الرامية لتحقيق السلام لليمن والمنطقة بما يعود بالخير والأمان على بلادنا ومنطقتنا».

وأضاف: «تضع السعودية اليمن واليمنيين في سلم أولوياتها»، مؤكداً أن لقاء الملك بالقيادة اليمنية يبين مدى حرص المملكة على الدفع باليمن نحو الاستقرار والتنمية وإنهاء الحرب ودعم الاقتصاد.

وقال الصحفي الناشط في حزب المؤتمر الشعبي العام عبدالكريم المدي: «هذا هو عهدنا بمملكة الإنسانية التي تربطنا بها علاقات الأخوة وصلات الرحم والقربى والمصير المشترك».

ووصف عدد من المراقبين اليمنيين اللقاء بأنه يبعث على الأمل في ظل حالة اليأس التي واجهها اليمنيون وغلاء المعيشة والأزمات الاقتصادية والحرب الحوثية المتواصلة ضد الشعب اليمني، مؤكدين أن المملكة تلعب دوراً محورياً في دعم حق الشعب اليمني على مختلف الأصعدة.

ورجحت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية أن تتواصل جولة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لتشمل عددا من الدول الخليجية بينها الإمارات قبل أن تعود إلى العاصمة المؤقتة عدن لحضور صلاة العيد مع أبناء الشعب اليمني.