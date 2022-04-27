أفرجت السلطات المصرية عن أكثر من 3 آلاف سجين بعد عفو رئاسي بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الذي يوافق 25 أبريل من كل عام.وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية اليوم(الأربعاء): «بمناسبة الاحتفال بذكرى 25 أبريل 2022 وإنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية وتنفيذاً لقرار الرئيس الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (3273) نزيلاً».وأفاد البيان بأن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ25 من شهر أبريل من كل عام بذكرى تحرير سيناء، بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها.وتزامن الاحتفال مع توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعمل على تنظيم حوار سياسي جامع لكل القوى بدون استثناء ولا تمييز على أن ترفع مخرجاته إلى رئيس الجمهورية شخصيا، حيث لاقت الدعوة تجاوبا واسعا من الأحزاب والمؤسسات.