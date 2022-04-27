توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد سريع على أي طرف يتدخل في الحرب مع أوكرانيا، وقال بوتين في تصريح له اليوم (الأربعاء): إن بلاده لن تسمح بتدخل طرف ثالث في الصراع مع أوكرانيا، وأن الرد على ذلك «سيكون سريعاً». ولفت إلى أن قوى خارجية دفعت أوكرانيا إلى المواجهة المباشرة مع روسيا. وأضاف: سنرد على أكثر التهديدات والتحديات تعقيداً، لن نسمح بتدخل طرف ثالث في الصراع مع أوكرانيا، وردنا سيكون صاعقاً وسريعاً". واتهم الرئيس الروسي الغرب بأنه حوّل أوكرانيا بالنسبة لنا من دولة جارة إلى عدو، وهناك دول تعتقد أن بلادنا تشكل خطراً عليها ولا داعي لوجودها.

واعتبر أن العملية العسكرية كانت صحيحة وفي حينها، لافتاً إلى أن النظام البنكي والتجارة والاقتصاد ككل صمد وفوت على الغرب ما كان يعتقده ضربة لروسيا. وأكد بوتين أن الغرب شن حرباً اقتصادية ضد روسيا بذرائع مختلفة، ولكنه فشل واستطعنا الرد على محاولة عزلنا، مشدداً على أن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا سيتم تحقيقها دون أدنى شك.