أعلنت موسكو الإفراج عن جندي المارينز الأمريكي السابق تريفور ريد المسجون لديها لاعتدائه على شرطي، مقابل الطيار الروسي قسطنطين ياروشنكو المدان بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على «تليغرام» اليوم (الأربعاء) إنه: «نتيجة عملية مفاوضات طويلة تمت في 27 أبريل عام 2022 صفقة تبادل المواطن الأمريكي المدان سابقا في روسيا، تريفور راودي ريد، مقابل المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو، الذي حكمت عليه محكمة أمريكية في عام 2010 بالسجن 20 عاما».

ووصف مراقبون الصفقة بـ«الاستثنائية» لأنها جاءت بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية التي أوصلت العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإفراج روسيا عن جندي سابق في المارينز، مؤكدا أن تبادل السجينين بين الولايات المتحدة وروسيا تطلب قرارات صعبة، وقال إن السلطات الأمريكية ستواصل سعيها لإعادة السجين الآخر بول ويلان وغيره من الأمريكيين المدانين في روسيا إلى بلادهم.

وأفادت عائلة ريد، في بيان لها: «لقد كانت عائلتنا تعيش كابوسا، واليوم استجيبت دعواتنا، وتريفور في طريق عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسلام».

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إن تبادل ريد وياروشينكو قد تم بمساعدة حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، إلا أنه لم يحدد الدول التي شاركت في التنسيق وحجم المساعدة التي قدمتها لإتمام هذه الصفقة.

وكان ريد يقضي حكما بالسجن لمدة 9 سنوات أصدرته المحكمة الروسية في يوليو 2020 بتهمة تعريض حياة وصحة ضابط شرطة روسي للخطر أثناء مشاجرة.