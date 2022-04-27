لقي، اليوم (الأربعاء)، شخصان مصرعهما، وأصيب 44 آخرون في حادثة انقلاب أتوبيس أثناء سيره على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة جنوب سيناء، تلقت بلاغاً يفيد بانقلاب أتوبيس على الطريق الدولي طور سيناءـ شرم الشيخ، بالقرب من مدينة شرم الشيخ، ودفع مرفق إسعاف جنوب سيناء بـ 17 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج ووصفت حالتهم بالمتوسطة ما بين كسور وجروح متفرقة بالجسد، كما دفعت إدارة مرور جنوب سيناء بالمعدات الثقيلة لرفع آثار الحادثة عن الطريق وإعادة سير الطريق مرة أخرى.

يذكر أنه خلال شهر أبريل الجاري لقي 10 أشخاص مصرعهم بينهم 4 فرنسيين وبلجيكي، إضافة إلى 5 مصريين وجرح 14 آخرين نتيجة اصطدام حافلة سياحية وسيارة ربع نقل بمحافظة أسوان في جنوب مصر وأدت الحادثة إلى اشتعال النيران بالأتوبيس السياحي وتفحمه بالكامل.

وتشهد مصر باستمرار حوادث سير بسبب سوء وضع كثير من الطرق وتهور السائقين، ما دفع الحكومة خلال السنوات الماضية إلى الاهتمام بشبكة الطرق الوطنية وإقامة طرق جديدة وإصلاح تلك المتهالكة، ووفق الأرقام الرسمية لقي 7 آلاف شخص مصرعهم في حوادث سير خلال عام 2020.