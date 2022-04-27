يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة السعودية غدا (الخميس)، بحسب ما أعلنت أمس (الثلاثاء) وسائل إعلام عالمية. وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام، فإن أردوغان سيجتمع مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال زيارته للمملكة.وكان الرئيس التركي أعلن على مدار الأسابيع الماضية عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية. وقال أردوغان في تصريحات صحفية خلال شهر فبراير الماضي: نريد تعزيز علاقاتنا مع السعودية، ونرغب في دفع حوارنا الإيجابي معها قدما بخطوات ملموسة في الفترة القادمة. وأضاف: نواصل حوارنا الإيجابي مع السعودية. نريد أن نواصل من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة. نريد تطوير العملية في اتجاه إيجابي. وسبق أن زار أردوغان الإمارات العربية المتحدة في فبراير الماضي.