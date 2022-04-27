فيما رصدت وزارة الدفاع اليمنية 1924 خرقاً للهدنة في 11 جبهة ومحافظة من قبل مليشيا الحوثي، اتهم المرصد اليمني للألغام الانقلاب بالوقوف وراء مقتل 7 آلاف مدني منذ بداية الحرب، لافتاً إلى مقتل امرأة وطفلة وإصابة رجل في انفجار لغمين في تعز وصعدة .من جهتها، اتهمت رابطة أمهات المختطفين، أمس (الثلاثاء)، المليشيا باختطاف 422 مدنياً بينهم امرأة و13 طفلاً خلال العام الماضي 2021، مؤكدة في تقرير لها بعنوان (أمهات على أبواب العدالة 3) أن حملتين نفذتهما المليشيا لاختطاف المدنيين إحداهما في مديرية العبدية بمأرب والأخرى في مديرية الحيمة بتعز.ولفت التقرير إلى أن هناك 134مدنياً مخفياً قسراً، فيما يتعرض 490 شخصاً للتعذيب و689 مختطفاً لسوء المعاملة والإهمال الطبي، مطالباً الأمم المتحدة والدول الراعية للسلام بسرعة إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والكشف عن مصير المخفيين قسراً، والضغط على الأطراف الموقعة على اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية في ستكهولم لتنفيذه بشكل شامل ودون مماطلة. وشدد على ضرورة فصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف الأسرى المقاتلين والإفراج الفوري عن النساء المختطفات، وضم عائلات المختطفين والمخفيين إلى الحالات المستضعفة وتوفير احتياجاتهم ضمن برامج الإغاثة وتعويض ضحايا التعذيب والمفرج عنهم.