أعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني استعداد حكومة بلاده إنشاء مركز لإصدار الجوازات في مطار صنعاء الدولي بالتنسيق مع الأمم المتحدة، على أن يبدأ التشغيل خلال10 أيام من الاتفاق.وقال الإرياني في تغريدات على حسابه في "تويتر" اليوم (الأربعاء): «تأكيداً لحرص الحكومة على تجاوز العراقيل التي تضعها مليشيا الحوثي أمام تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي للعاصمة الأردنية تنفيذا لبنود إعلان الهدنة، وحرصا على التخفيف من معاناة المواطنين، قدمت عدة خيارات لتسهيل حصول المواطنين في المناطق غير المحررة، على جوازات سفر حكومية» مضيفاً: الحكومة على استعداد لإنشاء مركز إصدار للجوازات في مطار صنعاء بالتنسيق مع الامم المتحدة، على أن يبدأ التشغيل خلال10 أيام من الاتفاق.وأشار الإرياني إلى أن الحكومة مستعدة لإصدار جوازات للمواطنين المضطرين للسفر من مناطق غير محررة، بالتنسيق مع مكتب المبعوث خلال 5 أيام من إرسال الطلبات المستوفية للوثائق والشروط، مبيناً أن من ضمن الخيارات التي وضعتها الحكومة اليمنية تخصيص كباين في مركز الإصدار الآلي للجوازات بعدن لسرعة وتسهيل إصدار الجوازات للمواطنين من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي بالإضافة إلى خيار إرسال بيانات الأشخاص ونسخ من جوازات سفرهم المنتهية ضمن قاعدة بيانات 2014 عبر مكتب المبعوث إلى مركز المصلحة في محافظة عدن، وسيتم تجديد الجوازات خلال مدة 24 ساعة. وندد الوزير اليمني باستمرار عرقلة الحوثي لكافة الجهود الرامية لتسيير الرحالات الإنسانية بالقول: بالرغم من أن معظم المسجلين للسفر يحملون جوازات سفر حكومية، إلا أن المليشيا ترفض إعادة جدولة الحجوزات أولا لمن لديهم جوازات حكومية على أن يتم معالجة وضع من لا يحملون جوازات حكومية، وإصدار جوازات لهم وفق الخيارات المطروحة، وإعادة تسجيل حجوزاتهم على رحلات لاحقة.