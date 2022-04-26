شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران لن يؤثر على قدرة واشنطن في التصدي لأنشطة طهران الخبيثة.وقال بلينكن في تصريح اليوم (الثلاثاء): «إن واشنطن لا تزال تعتقد أن العودة لإحياء الاتفاق النووي العالمي هو أفضل سبيل لمواجهة التحدي النووي الذي تمثله إيران». وأضاف: «هدفنا ألا تحصل إيران على سلاح نووي».وتأتي التأكيدات الأمريكية بعد يوم من بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي إيال حولاتا، في واشنطن، التهديدات الإيرانية.وقال البيت الأبيض في بيان إنه بعد الحديث المثمر بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت يوم 24 أبريل، اجتمع سوليفان وحولاتا لمناقشة مجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية والدولية.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن (الأحد) أن «الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء تحدثا حول الملف الإيراني، وبشكل خاص المطلب الإيراني برفع الحرس الثوري الإيراني عن قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية».وفي قضية أخرى، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده ستعيد إرسال دبلوماسييها إلى أوكرانيا هذا الأسبوع. وقال إن الدبلوماسيين الأمريكيين سيعودون إلى لفيف وبعد ذلك سنقيم أمنيا إمكانية فتح سفارتنا في كييف.