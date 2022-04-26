فيما رصدت وزارة الدفاع اليمنية 1924 خرقاً للهدنة في 11 جبهة ومحافظة من قبل مليشيا الحوثي، اتهم المرصد اليمني للألغام الانقلاب بالوقوف وراء مقتل 7 آلاف مدني منذ بداية الحرب، لافتاً إلى مقتل امرأة وطفلة وإصابة رجل في انفجار لغمين في محافظتي تعز وصعدة (الإثنين).

من جهتها، اتهمت رابطة أمهات المختطفين، اليوم (الثلاثاء)، مليشيا الحوثي باختطاف 422 مدنياً بينهم امرأة و13 طفلاً خلال العام الماضي 2021، مؤكدة في تقرير لها بعنوان (أمهات على أبواب العدالة 3) أن حملتين نفذتهما المليشيا لاختطاف المدنيين إحداهما في مديرية العبدية بمحافظة مأرب والأخرى في مديرية الحيمة بمحافظة تعز.

ولفت التقرير إلى أن هناك 134مدنياً مخفياً قسراً، فيما يتعرض 490 شخصاً للتعذيب و689 مختطفاً لسوء المعاملة والإهمال الطبي، مطالباً الأمم المتحدة والدول الراعية للسلام في اليمن بسرعة إطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين والكشف عن مصير المخفيين قسراً، والضغط على الأطراف الموقعة على اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية في ستكهولم لتنفيذه بشكل شامل وعلى أساس إنساني دون مماطلة.

وشددت الرابطة على ضرورة فصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف الأسرى المقاتلين والإفراج الفوري عن النساء المختطفات كالتزام إنساني، والعمل على تعزيز إشراك النساء في عملية السلام حيث تتصدر جهودهن العديد من الملفات الإنسانية والحقوقية، وضم عائلات المختطفين والمخفيين إلى الحالات المستضعفة وتوفير احتياجاتهم ضمن برامج الإغاثة وتعويض ضحايا التعذيب والمفرج عنهم بشكل عادل.