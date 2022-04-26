تركز القوات الروسية خلال حربها في أوكرانيا، اليوم (الثلاثاء)، على تدمير القدرات العسكرية للجيش الأوكراني وتحرير أراضي دونباس، فيما تكثّف بلدان الناتو دعمها الاقتصادي والعسكري والمعنوي لكييف، مع دخول الحرب يومها الـ62.

وفي آخر التطورات الميدانية، قال حاكم دونيتسك إن القوات الروسية فتحت النار على طول خط الجبهة الأمامية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات قصفت 4 أهداف عسكرية أوكرانية أمس، وقتلت نحو 500 جندي أوكراني جراء قصف 87 هدفا عسكريا. ونشرت الوزارة مقطع فيديو لاستيلاء الجيش الروسي على قاعدة إصلاح فني تابعة للقوات الأوكرانية مع نحو 100 قطعة من المعدات العسكرية. وذكرت أن من بين الغنائم منظومة دفاع جوي مدفعية وصاروخية. وأكدت إصابة 87 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد، فيما تم تدمير منظومتي «إس-300» للدفاع الجوي ومنصة لإطلاق صواريخ «توتشكا أو» التكتيكية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية سقوط مدينة كريمينا في شرق أوكرانيا، وقالت إن القوات الروسية تحاول حصار المواقع المحصنة في شرق أوكرانيا. وأضافت على «تويتر»، أن التقارير تفيد بسقوط مدينة كريمينا، وأن قتالا عنيفا يدور جنوبي مدينة إيزيوم، بينما تحاول القوات الروسية التقدم إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك.

ولفتت الوزارة في نشرتها الدورية عن العمليات الحربية في أوكرانيا، إلى أن القوات الأوكرانية تجهز دفاعات في زابوريجيا استعدادا لهجوم روسي محتمل من الجنوب.

وكانت موسكو أفادت قبل أيام بأنها استولت على المدينة. وتقع كريمينا على بعد نحو 575 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الأوكرانية كييف.

فيما قال وزير القوات المسلحة البريطانية لقناة سكاي نيوز: إن سيطرة القوات الروسية على إقليم دونباس شرق أوكرانيا ليست حتمية، وإقليم دونباس سيكون عقبة صعبة على الروس، وللأوكرانيين فرصة كبيرة أمامهم.

وقال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف عبر تطبيق التراسل تيلغرام: إن قرية غولوفتشينو التابعة للمنطقة تعرضت لنيران أوكرانية، ما أسفر عن تدمير عدة مبان، وذلك دون تقديم أدلة.

ولم يحدد ما إذا كان الهجومان بقصف مدفعي أم بقذائف مورتر أم بضربات صاروخية. ولم يتسن التحقق من صحة تلك التقارير.

وكانت مجلة بوليتيكو Politico الأمريكية نشرت تقريراً لفت إلى أن روسيا مع بدء هجومها على دونباس، استهدفت شحنات الأسلحة الغربية ومستودعات الوقود وخطوط الإمداد والبنية التحتية في أوكرانيا، إذ أطلقت صواريخ على خمس منشآت للسكك الحديدية تُستخدم لنقل الإمدادات الحيوية إلى الجيش الأوكراني.

ونقلت المجلة عن المسؤول السابق في البنتاغون ميك مولروي قوله: إن المعركة من أجل دونباس ستُحسم في المقام الأول على أساس اللوجستيات.