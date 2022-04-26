أدرجت السلطات المصرية جماعة «الإخوان» و20 شخصا على لائحة الإرهاب لمدة 5 سنوات، بحسب ما أفادت الجريدة الرسمية اليوم (الثلاثاء).

وتبدأ مدة إدراج الإخوان جماعة إرهابية بالإضافة إلى أسماء 20 شخصا وشركتين أخريين من 24 أبريل الجاري ولمدة 5 سنوات.

واستندت الجريدة الرسمية على قرار محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم؛ حيث شمل القرار ثلاثة أقسام: (جماعة الإخوان، 20 شخصا، شركتين).

يذكر أن هذا الحكم ليس الأول من نوعه، إذ سبق وأصدرت المحكمة نفسها قرارا في شهر أغسطس من عام 2021 بإدراج «الإخوان» على لائحة الإرهاب لخمس سنوات.

وفي القرار السابق فقد تم إدراج 56 شخصا على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات من 2021 وحتى 2026.

وكانت الجريدة الرسمية المصرية نشرت في 18 مايو الماضي قرارا بإدراج 17 محكوما عليهم على قوائم الإرهابيين، أبرزهم: المرشد السابق لجماعة الإخوان محمد بديع، وعدد من قياداتها بينهم: محمود السيد عبدالله غزلان، حسام أبوبكر الصديق الشحات، صلاح الدين عبدالحليم مرسي سلطان، وفتحي محمد إبراهيم شهاب.