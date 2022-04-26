احتراماً لميثاق شرفها المهني، والتزاماً بأعراف النشر التي تحتكم إليها، تقر صحيفة «عكاظ» بعدم صحة الصورة المنشورة على صدر صفحتها الثالثة في عددها (20193) الصادر يوم (الأحد) 2 رمضان 1443 الموافق 3 أبريل 2022 مع مادة بعنوان «سعيد الجمل.. القناة المالية للحوثي». وعليه بادرت «عكاظ» بحذف الخبر المشار إليه من موقعها الإلكتروني، وباشرت بمحاسبة المحرر والمسؤولين عن نشر الخبر وفقاً لأنظمتها الداخلية، وستتخذ الإجراءات اللازمة.وإذ تتقدم «عكاظ» بالتوضيح والتنويه إلى قرّائها، فإنها تتقدم بالاعتذار إلى الناشط اليمني عبدالله الحميقاني الذي وردت صورته بخطأ غير مقصود، وتؤكد مجدداً حرصها على الاضطلاع بمسؤولياتها، والتزامها بميثاق الشرف المهني، وحرصها على الشفافية وترسيخ المصداقية، واحترامها لدورها الإعلامي في نقل الحقائق، والتوثق من كل معلومة قبل نشرها.