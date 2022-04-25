غداة إعلان نتائج الانتخابات الفرنسية، كشف استطلاع للرأي أن أصوات المتعلمين ذهبت في اتجاه المرشح الفائز إيمانويل ماكرون. وأفاد الاستطلاع الذي أجرته إذاعة «فرانس انفو»، أن أصوات الفقراء في البلاد انتصرت للمرشحة الخاسرة في جولة الإعادة اليمينية مارين لوبان.

وفاز ماكرون بأغلبية بين الناخبين الأقل سنا والأكبر سنا، بالإضافة إلى الحاصلين على تعليم جامعي والموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، ولكن عددا قليلا من الناخبين العاطلين عن العمل والطبقة العاملة صوتوا لصالحه.

ووفقا للنتائج، فقد فازت لوبان بأصوات العاملين بالإضافة لأصحاب الدخول الأقل، كما حصلت على مزيد من النقاط لدى الفرنسيين الذين لا يشعرون بالرضا عن حياتهم.

وعزا أداء لوبان الأفضل من عام 2017 إلى حقيقة أنها فازت بأغلبية أصوات في مزيد من المناطق مقارنة بعام 2017. وحققت لوبان نجاحا بصورة خاصة في مناطق من النصف الشمالي للبلاد، وفي بعض المناطق في أقصى الجنوب، بالإضافة إلى الأراضي الخارجية وفي كورسيكا، لكن أداء ماكرون جاء أفضل في المدن الكبرى والمناطق الحضرية.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم (الإثنين)، فوز ماكرون بفترة رئاسة ثانية بعد حصوله على 58.5% من الأصوات بعد فرز جميع الأصوات، في حين حصلت لوبان على 45.41%.