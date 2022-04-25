طردت روسيا 40 دبلوماسيا ألمانيا، ردا على إجراء مماثل لبرلين أوائل الشهر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم (الإثنين): إن 40 من الدبلوماسيين الألمان باتوا أشخاصا غير مرغوب فيهم في موسكو. وأوضحت أنها اتخذت هذا القرار بعد أن أعلنت ألمانيا في 4 أبريل أن عددا كبيرا من المسؤولين في السفارة الروسية في برلين غير مرغوب فيهم.

وكانت ألمانيا أعلنت أوائل الشهر الجاري طرد عدد كبير من الدبلوماسيين في السفارة الروسية ببرلين، على خلفية مزاعم حدوث «عملية قتل جماعي» قرب كييف.

وكشفت صحيفة «بيلد» الألمانية أن عدد الدبلوماسيين الروس «غير المرغوب بهم»، حينها كانوا 40 دبلوماسيا.

يذكر أن إعلان دبلوماسيين كأشخاص غير مرغوب فيهم، يعني الطرد من البلد المستضيف. وشهدت العلاقات السياسية بين روسيا وألمانيا توترا على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا، لكن البلدين لا يزال يحافظان على جوهر التعاملات الاقتصادية، خصوصا واردات الغاز الروسية لبرلين.