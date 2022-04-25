أعلنت إسلام أباد أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يستعد لزيارة السعودية على رأس وفد رفيع المستوى، من دون أن يحدد موعد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عاصم افتخار أحمد، في إفادة صحفية اليوم (الإثنين)، أن رئيس الوزراء شهباز شريف يستعد لزيارة السعودية على رأس وفد رفيع المستوى، وفقا لوكالة «بلومبرج» للأنباء.

وانتخب البرلمان الباكستاني شريف لتولي منصب رئيس الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري بعد الإطاحة بسلفه عمران خان.

وتجري باكستان محادثات مع صندوق النقد الدولي ومانحين آخرين للحصول على تمويل، في ظل الأزمة التي تعانيها البلاد جراء تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع عجز الحساب الجاري.