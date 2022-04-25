أعلنت روسيا عزمها وقف الأعمال القتالية والسماح بإجلاء مدنيين عالقين مع جنود أوكرانيين في مجمع أزوفستال للصناعات المعدنية المحاصر في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا. وأفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الإثنين )، أن القوات الروسية ومقاتلين أوكرانيين موالين لموسكو يتعهّدون بوقف إطلاق النار من جانب واحد عند الساعة 14,00 بتوقيت موسكو (11,00 ت غ) وسحب الوحدات إلى مسافة آمنة.

وذكرت الوزارة أن مدنيين محاصرين في هذا المصنع الضخم يمكن أن يغادروا في أي اتجاه يختارونه.

فيما كشف رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف، عن استعداد الجيش لفتح ممر إنساني أمام المدنيين لمغادرة أراضي مصنع أزوفستال، معلنا أن الجيش الروسي على استعداد لفتح ممر إنساني مرة أخرى أمام المدنيين، في حال وجودهم.

وأفادت مصادر إعلامية أن روسيا تعهدت بعدم التعرض للعسكريين في منشأة أزوفستال إذا ألقوا السلاح، فيما نفت كييف الاتفاق على ممرات آمنة في ماريوبول اليوم.

وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الانفصالية دينيس بوشيلين، أن الهجمات والقتال متوقف في الوقت الحالي في هذا الموقع الذي استقطب خلال الأيام الماضية أنظار العالم.

فيما ناشدت كييف مراراً خلال الأيام الماضية، فتح ممرات آمنة من أجل إجلاء المدنيين، متهمة القوات الروسية بمحاولة القضاء على المقاتلين «الصامدين» في المعمل، ومعهم آلاف المدنيين، وفق قولها.

من جهتهما، اعتبر وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن أن روسيا فشلت في تحقيق أي نصر وتكبدت خسائر جمة، معربين عن اعتقادهما بأن كييف ستصمد وتنتصر.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع على الحدود البولندية الأوكرانية عقب لقائهما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمدة 3 ساعات، إن روسيا فشلت وكييف ستنتصر.

ووصف القصف الروسي للمناطق الأوكرانية بـ«الوحشي»، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أراد إخضاع أوكرانيا تماما، لكن ذلك لم ولن يحدث، وفق قوله.

وأضاف: «لا نعلم إلى أي مدى ستستمر هذه الحرب، ولكننا نعمل على تعزيز القدرات العسكرية للقوات الأوكرانية». وأكد أن الإدارة الأمريكية ماضية في مساعدة الأوكرانيين وتعزيز قدراتهم في المعركة.

وشدد أوستن على أن بلاده مؤمنة بأن الأوكرانيين سينتصرون في هذه المعركة إذا ما تم توفير الدعم اللازم لهم، مضيفا أن واشنطن ماضية في تقديم المساعدات. ولفت إلى أن الأوكران يعتقدون أنهم يستطيعون الفوز إذا كانت لديهم المعدات، لذا سندعمهم ونقدمها لهم. وقال إن القوات الأوكرانية تحتاج لدبابات، إلا أن بلاده تفعل ما بوسعها لتقديم أسلحة فعالة، سواء من المدفعيات والذخائر وغيرها الكثير.

وأكد أوستن أن روسيا فقدت الكثير من القدرات العسكرية خلال المعارك، مشددا على أن العالم الغربي موحد حول السعي لمنعها من بناء تلك القدرات ثانية.

وردا على سؤال حول احتمال وصول الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مجموعات متطرفة، قال: «ليس لدينا قوات أمريكية على الأرض، وبالتالي من الصعب تتبع الأسلحة التي نقدمها للتأكد من عدم سقوطها في أيدي الجهات الخاطئة».

وأوضح أوستن أنه وبلينكن لم يتمكنا من التجول في كييف، إلا أن الحياة تعود تدريجيا إلى العاصمة.