حصل الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون على نسبة ما بين 58 و%58.2 من الأصوات حسب التقديرات المبنية على الأصوات الأولية التي تم فرزها، حيث سجل تراجعا مقارنة بعام 2017 عندما انتخب ضد مارين لوبان وحصد أكثر من 66% من الأصوات.

ووفقًا للتقديرات المستندة إلى الفرز الأولي للأصوات فقد فاز ماكرون بفترة ولاية ثانية ضد مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بنتيجة 58% حسب معهد IFOP-Fiducial ، و58.2% حسب معهد Ispos- Sopra Steria.

وقدرت نسبة الامتناع عن التصويت بـ28.8%، وهي نسبة لم تحدث منذ عام 1969.

وتستند هذه التقديرات على النتائج الأولى التي تم فرزها في مجموعة مختارة من مراكز الاقتراع التي أغلقت على الساعة السابعة مساء، وبالتالي فهي أكثر موثوقية من أرقام استطلاعات الرأي التي أجريت خلال اليوم من قبل منظمي الاستطلاعات Harris و IFOP و BVA و OpinionWay ، والتي أعطت الفوز لإيمانويل ماكرون بنسبة تتراوح بين 55 و 58% من الأصوات.

ودون الحديث عن الأرقام، فإن إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي كانت شبه مؤكدة مسبقًا، فقد يتغير هامش فوزه بنسب متقاربة عند الإعلان عن نتائج عمليات الفرز في المدن الكبرى، التي تغلق مراكز الاقتراع بها على الساعة الثامنة مساءً.