استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مطار القاهرة الدولي. ويعقد الزعماء الثلاثة قمة في العاصمة المصرية.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصل إلى القاهرة اليوم في زيارة إلى جمهورية مصر العربية. وكان السيسي في مقدمة مستقبلي ولي عهد أبوظبي لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي، بجانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين.ورحب الرئيس المصري خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي الأردني توجه الملك عبدالله للمشاركة في القمة الثلاثية.وجمع لقاء رباعي جرى في العقبة الأردنية في 25 مارس الماضي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى جانب مضيفهم الملك عبدالله.