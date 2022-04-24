أفصح الجيش اللبناني عن الأسباب التي أدت إلى غرق زورق لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل طرابلس اليوم (الأحد). وقال الجيش اللبناني إن الزورق الغارق كان يحمل 15 ضعف الوزن المسموح به وبسبب هذه الحمولة انتهى الأمر بوقوع المأساة.



ولفت إلى أن قائد الزورق اتخذ قرارًا بتنفيذ مناورات للهروب من الدوريات الأمنية ما أدى إلى ارتطامه بمركب آخر. وأضاف: لولا وجودنا بالقرب من الموجودين على متن الزورق لما تمكنا من إنقاذ 45 شخصا.

من جهته، أكد قائد القوات البحرية اللبنانية العقيد الركن هيثم ضناوي أن الزورق الغارق قديم جداً ويتسع فقط لـ6 أشخاص ولم تكن هناك سترات إنقاذ ولا أطواق نجاة. وقال: حاولنا أن نمنعهم من الانطلاق ولكنهم كانوا أسرع منا.

وردا على الاتهامات للجيش اللبناني بالمسؤولية عن غرق الزورق بسبب طريقة ملاحقته الخاطئة، قال ضناوي: نقوم بتحقيق شفاف ونتحمل مسؤولياتنا وإذا أخطأ أحد منا لفظياً نحاسبه ولكن بالأمور العملياتية لم يحصل أي خطأ تقني من قبلنا، وهناك بعض الجهات التي تحاول تسييس هذا الموضوع لأنه موسم انتخابات.