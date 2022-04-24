في تأكيد جديد على نهجها المليشياوي، استولت قوات بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم (الأحد)، على سفينة أجنبية تحمل 200 ألف لتر من الوقود شمال الخليج العربي.

وقال القائد في قوات الحرس الثوري العقيد غلام حسين محسني، إنه تم اعتقال 8 من أفراد طاقم السفينة وتسليمهم للسلطات القضائية في ميناء بوشهر جنوب إيران لاستكمال إجراءات التحقيق. وأضاف أنه تم تفتيش 5 زوارق كانت تنوي تزويد هذه السفينة الأجنبية بالوقود وصودرت وثائق هذه الزوارق لمزيد من التحقيق.ولم يكشف المسؤول الإيراني النقاب عن هوية الأشخاص المعتقلين وجنسياتهم والعلم الذي كانت ترفعه هذه السفينة الأجنبية.يذكر أنه في 9 من أبريل الجاري، أوقفت قوات الحرس الثوري الإيراني سفينة تحمل علم تنزانيا في الخليج العربي بذريعة تهريب الوقود.