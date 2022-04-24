فيما يدلي الفرنسيون اليوم (الأحد) بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستقرر ما إذا كان الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون سيحتفظ بمنصبه أو تطيح به اليمينية المتطرفة مارين لوبان في مشهد يعيد للأذهان رئاسيات عام 2017، طعن كاهن في صدره، أثناء الصلاة في إحدى الكنائس بمدينة نيس السياحية جنوب فرنسا أثناء الإحتفال بعيد الفصح.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن قسًّا تعرض للهجوم وأصيب، موضحاً أن حياته ليست في خطر، وألقت الشرطة القبض على المهاجم، فيما رئيس بلدية المدينة كريستيان إستروزي أكد أن المهاجم مختل عقليا.

وتزامن ذلك مع توافد الناخبين الفرنسيين منذ الساعة الثامنة صباحا بتوقيت باريس على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إذ بلغت نسبة التصويت في الدورة الثانية للانتخابات الفرنسية26.41% عند منتصف النهار أقل بنقطتين عن 2017، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية.

ويتنافس في هذه الانتخابات الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون (44 عاما) وزعيمة التجمع الوطني مارين لوبان (53 عاما)، ويحمل هذا الاقتراع الذي يشارك فيه 48.7 مليون فرنسي أهمية تاريخية، إذ إن ماكرون قد يصبح أول رئيس يُعاد انتخابه بعد جاك شيراك في 2002، فيما ستصبح لوبان أول امرأة وزعيم لليمين المتطرف يتولى الرئاسة إذا فازت في الانتخابات.

يذكر أن الفرنسيين في أراضي ما وراء البحار (غوادلوب وغويانا والمارتينيك وسان بارتيليمي وسان مارتان وسان بيار-إي-ميكولون وبولينيزيا الفرنسية) بدأوا التصويت السبت، ويفترض أن تعرف التقديرات الأولى نحو الساعة 20:00 ت غ بعد إغلاق مراكز الاقتراع الأخيرة.