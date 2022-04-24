من السويد إلى النرويج انتقلت فتنة حرق المصحف ما ينبئ بصيف ملتهب في بعض الدول الأوروبية، إذ شهدت مسيرة معادية للإسلام في جنوب النرويج أعمال شغب أمس (السبت).

ونقلت محطة «إن آر كيه» عن الشرطة النرويجية قولها إن عدة مئات من المتظاهرين تجمعوا بعد ظهر السبت في مدينة سانديفيورد لحرق مصحف، على طريقة ما حدث في مظاهرات اليمين المتطرف في السويد أخيرا.

وكان اتحاد «أوقفوا أسلمة النرويج» دعا إلى تنظيم التجمع لحرق المصحف، فيما شارك العديد من الأشخاص في مظاهرة مضادة لهذا التجمع.

وكانت أعمال شغب عنيفة وقعت أخيرا في العديد من المدن السويدية بعد حرق المصحف في مسيرات ليمينيين متطرفين.

ولاقت واقعة إحراق نسخة من المصحف الشريف في مدينة «مالمو» السويدية إدانات عربية وإسلامية واسعة، محذرة من خطورة الواقعة التي تؤجج مشاعر العداء والانقسام بالمجتمعات.