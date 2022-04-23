أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (السبت)، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور كييف غداً (الأحد)، وذلك بعد شهرين تماما من بدء الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في العاصمة كييف «غدا سيزورنا مسؤولون أمريكيون. سألتقي وزير الدفاع لويد أوستن، وأنتوني بلينكن»، في أول زيارة رسمية يقوم بها ممثلون للحكومة الأمريكية لأوكرانيا منذ 24 فبراير.

وأعرب زيلينسكي عن أمله أن يتمكن نظيره الأمريكي جو بايدن من «المجيء لدعم الشعب الأوكراني» في كييف عندما يسمح الوضع الأمني بذلك.

وأوضح أن نقاشات الغد ستركز على شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني «كل شيء تحسن الأسبوع الماضي، الإشارات والرسائل والخطوات والمواعيد النهائية والآجال، أنا أتحدث عن أسلحة الولايات المتحدة»، وقال إنه «ممتن» للإدارة الأمريكية مبديا أمله في الحصول على «أسلحة أثقل وأقوى» لمواجهة الجيش الروسي.

إلى ذلك، جدد زيلينسكي دعوته إلى لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين «لإنهاء الحرب».

وقال زيلينسكي «أعتقد أن من بدأ هذه الحرب يمكنه أن ينهيها»، مكررا أنه «لا يخشى لقاء» الرئيس الروسي إذا كان ذلك سيتيح التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.