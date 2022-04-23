رفض رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون استخدام مروحية من طراز Mi-17 لنقله إلى حفل افتتاح مصنع بالهند تابع لشركة تصنيع معدات البناء البريطانية JCB.

المروحية Mi-17 التي رفضها جونسون وطالب باستبدالها هي روسية الصنع ليتم استبدالها بطائرة أمريكية من طراز شينوك تتسع لـ30 مقعداً.

وحسب صحيفة «تايمز أوف إنديا» أن فريقا بريطانيا وصل إلى الهند قبل الزيارة بـ٣ أيام، وطلب استبدال المروحية الروسية الصنع بطائرة أمريكية.

ونقلت صحيفة «إندبندنت» عن مصدر بريطاني، قوله إن الخلاف حول المروحية كان أصعب جانب في التخطيط للزيارة.

ومن غير الواضح ما إذا كان طلب تغيير المروحية لأسباب أمنية، أو بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.