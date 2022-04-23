قبيل 48 ساعة من جولة الحسم في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تقدم الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون بفارق 15 نقطة على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان مرشحة حزب «التجمع الوطني». وتوسع الفارق قبل يومين فقط من الجولة الثانية للانتخابات المقررة (الأحد). ووفق نتائج أحدث استطلاع لنوايا التصويت أجراه معهد «إيبسوس سوبرا ستيريا»، سيحصل ماكرون على 57.5% من الأصوات، مقابل 42.5 % فقط لمنافسته، أي بفارق 15 نقطة، وهو ما يعتبر هوة شاسعة بين المرشحين. وقال مدير الأبحاث بالمعهد ماثيو غلارد: نحن بعيدون جدا عن سيناريو 2017، حين فاز ماكرون بـ66 % من الأصوات، لكننا بعيدون في الآن نفسه عن الطرح الذي يتحدث عن نتائج متقاربة جدا بالجولة الثانية، وهو ما أشارت إليه العديد من استطلاعات الرأي عقب الدور الأول للاقتراع. وأضاف أن الرئيس المنتهية ولايته سجل نقاطاً خلال المناظرة التلفزيونية التي وضعته بالمواجهة، مع لوبان، مشيراً إلى أن 43 % من المستطلعين يعتبرون أن ماكرون كان الأكثر إقناعاً، مقابل 24 % لمارين لوبان.