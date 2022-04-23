أعلنت الشرطة الأمريكية وقوع إطلاق نار بالقرب من جامعة مقاطعة كولومبيا شمال غرب العاصمة واشنطن.

وذكرت الشرطة أن 3 أشخاص على الأقل (رجلين وفتاة) لقوا مصرعهم في منطقة فان نيس شمال غرب العاصمة خلال عملية إطلاق النار.

ووفقا لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فإن شرطة العاصمة استجابت لتقرير يفيد بإطلاق النار على شخصين على الأقل، بعد ظهر يوم الجمعة في شارع كونيتيكت في حي فان نيس.

وتم إغلاق العديد من المؤسسات، حيث كانت الشرطة تبحث عن مطلق النار.

ووصفت شرطة واشنطن حادث إطلاق النار بـ«التهديد النشط»، وحثوا السكان بالقرب من المنطقة المتضررة على «الاحتماء».