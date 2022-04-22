كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف النقاب عن تعثر المفاوضات بين موسكو وكييف، إذ أخفقت المباحثات في إحراز أي تقدم واضح حتى الآن.وقال لافروف في تصريحات له اليوم (الجمعة): «المفاوضات متعثرة، لأن اقتراحًا قدّمناه إلى المفاوضين الأوكرانيين منذ خمسة أيام وتمت صياغته مع الأخذ في الاعتبار تعليقاتهم لا يزال دون جواب». وشكك في رغبة القادة الأوكرانيين بمواصلة المحادثات.وأضاف: «من المستغرب جدا الاستماع كل يوم إلى تصريحات تصدر لاسيما عن الرئيس الأوكراني ومستشاريه تعطي انطباعا بأنهم ليسوا بحاجة على الإطلاق إلى هذه المفاوضات».وأعلن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، الذي يجري مفاوضات مع ممثلين عن الجانب الأوكراني، أن جولة محادثات جديدة أجريت الجمعة. وأعلن الوفد الروسي المفاوض إجراء مباحثات مع رئيس الوفد الأوكراني، حيث تم عقد عدة مباحثات مطولة بينهما.وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال (الأربعاء) إن بلاده سلمت أوكرانيا مسودة وثيقة تتضمن صيغة واضحة للتوصل لاتفاق، «والكرة الآن باتت في ملعب كييف، إذ ننتظر جوابا منها».وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي مواعيد نهائية محددة لرد كييف، اعتبر أن الأمر يعتمد على الجانب الأوكراني، بحسب ما نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية.وشدد على أن ديناميكية العمل في الجانب الأوكراني تسير بشكل سيئ، لاسيما أن الأوكرانيين لا يظهرون رغبة كبيرة في تكثيف عملية المفاوضات، وفق تعبيره.وكانت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا أعلنت بدورها أن موسكو فقدت الثقة بالمفاوضين الأوكرانيين، واصفة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتابع وغير المستقل، الذي ينفذ أوامر أمريكا وحلف شمال الأطلسي.