أعلن قائد ولاية قندوز قاري بدري الأفغانية مقتل وإصابة نحو 20 شخصاً إثر انفجار استهدف مسجداً بالمدينة الواقعة شمال البلاد. وقال في تصريحات، اليوم (الجمعة): إن انفجاراً وقع في مسجد بالمدينة ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 20 شخصاً على الأقل. ولم يتضح من يقف وراء الانفجار الذي جاء بعد انفجارات عدة تبناها تنظيم «داعش» الإرهابي هزت أفغانستان من بينها تفجير في مسجد بمزار الشريف.وأوقفت حركة طالبان شخصا يُشتبه في أنه عضو في تنظيم داعش مُتّهما بأنه نفّذ تفجيرًا استهدف مسجدًا شيعيًا في مدينة مزار الشريف قُتل فيه 12 شخصًا على الأقلّ، وأُصيب 58 شخصًا بجروح. وتبنّى تنظيم داعش التفجير في مسجد "سه دكان" في مزار الشريف في شمال البلاد، أمس (الخميس).وقال المتحدث باسم شرطة ولاية بلخ الأفغانية آصف وزيري، إن الموقوف عبد الحميد سنغريار كان عضوًا أساسيًا في تنظيم داعش، وكان العقل المدبّر للهجوم على المسجد.وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية توقيف سنغريار الذي يحمل الجنسية الأفغانية. وتبنى تنظيم داعش أيضًا تنفيذ هجوم آخر في مدينة قندوز الخميس، حيث فجّر عبوة ناسفة ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 18 شخصًا بجروح.