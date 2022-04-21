حكمت محكمتان عراقيتان اليوم (الخميس) بالإعدام بحق متهمين أقدم أربعة منهم على تفجير سيارة مفخخة في مدينة الرمادي، فيما قتل أربعة آخرون ضابطا وسرقوا أمواله في مدينة الكوفة جنوب العاصمة بغداد.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له إن محكمة جنايات الأنبار أصدرت أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق أربعة إرهابيين عن جريمة تفجيرهم سيارة مفخخة في مدينة الرمادي، مضيفاً: "الأربعة عملوا مع عصابات داعش الإرهابية وأقدموا على تفجير سيارة مفخخة، ما أدى إلى إصابات خطيرة لثلاثة منتسبين من القوات الأمنية وثلاثة مواطنين أثناء مرورهم مع حدوث أضرار مادية في سبتمبر من عام 2020.

كما أصدرت محكمة جنايات النجف في جنوب بغداد أحكاما بحق أربعة متهمين بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل ضابط بعد استدراجه من محافظة ذي قار إلى محافظة النجف الأشرف.

وقالت المحكمة في بيان: المجني عليه كان يروم شراء سيارة من الجناة، وبعد وصوله إلى قضاء الكوفة، قاموا بإطلاق النار عليه وسرقة المبالغ النقدية التي يحملها مع مسدسه الشخصي حيث وقعت الحادثة في نهاية يناير 2021.