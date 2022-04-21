أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار بحكمها اليوم (الخميس) على رجل الأعمال الشهير حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين و21 آخرين، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية الآثار الكبرى» التي شغلت الرأي العام بالحكم على الأول بـ 5 سنوات، والثاني 10 سنوات، ونفس الأحكام على بقية المتهمين، وذلك بعد 5 جلسات ناقشت فيها المحكمة المتهمين والشهود.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على المتهمين فى شهر ديسمبر الماضي، بناء على قرار من النيابة العامة، وتمت إحالة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات التي نظرت أولى جلساتها فى يناير الماضي.

ووجهت النيابة العامة لرجل الأعمال حسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ«نائب الجن» بملايين الجنيهات وعصابته، للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج وبناء على ذلك صدر قرار بحبسهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.