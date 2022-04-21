فيما تلقي حركة طالبان باللوم في معظم التفجيرات على تنظيم داعش الإرهابي، شهدت أفغانستان اليوم (الخميس) تفجيرين إرهابيين مختلفين في شمال البلاد.

وقال مسؤول بقطاع الصحة إن انفجارا بمدينة قندوز في شمال أفغانستان أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين، مؤكداً أن المستشفيات استقبلت ضحايا الانفجار وأن الأعداد مرشحة للزيادة.

وكان المتحدث باسم قائد طالبان في مزار شريف محمد آصف وزيري قد أعلن وقوع انفجار في المنطقة الثانية داخل مسجد أسفر عن مقتل وجرح 20 شخصاً، غير أن رئيس هيئة الإعلام والثقافة في ولاية بلخ ذبيح الله نوراني أوضح أن التقارير الأولية تشير إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 25 قتيلا وجريحا.

وقال مسؤولون في مستشفى أبو علي سينا في مزار شريف إن شخصين قتلا وأصيب أكثر من 25 في انفجار بمسجد سي دكان في مزار شريف.

وأفادت وسائل إعلامية أفغانية بأن المسجد مكون من 3 طوابق ووقع الانفجار أثناء صلاة الظهر.