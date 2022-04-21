فيما تدخل العملية العسكرية يومها الـ57، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الخميس)، الجيش الروسي بإلغاء خطط لاقتحام مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية، مؤكداً إنه يريد استمرار حصارها بشكل آمن بدلا من ذلك.

وقال بوتين: من الضروري محاصرة المنطقة بطريقة لا تسمح بمرور ذبابة واحدة، مهنئاً وزير الدفاع سيرجيو شويغو على نجاح العملية في مدينة ماريوبول في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الروسي: إن السيطرة على ماريوبول تمت بنجاح ولا حاجة لاقتحام المنطقة الصناعية في ماريوبول، مشيراً إلى أن بلاده تضمن عدم التعرض والتعامل باحترام مع القوات الأوكرانية التي تغادر منشأة آزوفستال.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي الرئيس بوتين بإن الوضع في ماريوبول هادئ ويسمح بعودة المدنيين، مؤكداً سيطرة قواته على ماريوبول بالكامل باستثناء مصنع آزوفستال حيث ما زال هناك مقاتلون أوكرانيون في المصنع.

وقال شويغو: عناصر التشكيلات المسلحة الأوكرانية في ماريوبول كانت بحوزتهم أسلحة قادرة على الوصول إلى مناطق روسية، مبيناً أنه خلال تطويق ماريوبول كان عدد القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب يبلغ حوالى 8100 فرد لكنه عقب تحرير المدينة تم القضاء على أكثر من 4000 منهم، واستسلم 1478 آخرون، فيما تم تطويق المجموعة المتبقية التي تضم أكثر من 2000 مسلح، في منطقة آزوفستال الصناعية.

بالمقابل أتهم نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولغا ستيفانيشينا روسيا بارتكاب مجزرة في كييف بحق مئات المدنيين، موضحاً إن 1020 جثّة لمدنيين توجد في مشارح منطقة كييف.

وأعلنت قائد شرطة منطقة كييف أندرية نيبيتوف اليوم اكتشاف مقبرتين جماعيتين تضمان 9 جثث في مدينة بورودينكا، شمال غربي العاصمة الأوكرانية، موضحاً أن امرأتين ومراهقا كانوا من بين مدنيين قتلوا على أيدي الروس.

فيما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القوات الروسية تواصل هجومها في شرق البلاد بهدف بسط السيطرة الكاملة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك، متهمة أياها بشن ضربات صاروخية وقصف البنية التحتية العسكرية والمدنية في جميع أنحاء أوكرانيا.