كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن كوادر قيادية في «حزب الله» طلبت من مسؤولين في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي العمل على تخصيص مبلغ مالي ضخم لتمويل النشاطات المرتقبة للحزب مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في لبنان في شهر مايو القادم.وأفادت المصادر بأن «حزب الله» طلب من الإيرانيين بذل أقصى جهودهم لتأمين مبلغ 25 مليون دولار كحد أدنى، إضافة إلى الميزانية السنوية للحزب، على أن يخصص هذا المبلغ لتمويل الشخصيات والأحزاب المتحالفة مع الحزب في الساحة السياسية وتمويل الجهاز الإعلامي والأمني الذي أنشأه الحزب وعمل على تجهيزه على مدى سنوات طويلة بغية تعزيز موقعه في البرلمان اللبناني.ووفقا للمصادر ذاتها، فقد أعرب حزب الله عن تفهمه للوضع الاقتصادي الصعب في إيران طالما لم يتم بعد التوقيع على الاتفاق النووي ولم يتم تحرير الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك، ومع ذلك قال مسؤولو الحزب في طلبهم إن تعزيز المكانة السياسية لحزب الله في لبنان يستحق تمويلاً بهذا الحجم بل أكبر من ذلك، لأن من شأنه أن يساهم في تعزيز مكانة طهران بشكل غير مباشر في مواجهة الجهات الأخرى الفاعلة على الساحة السياسية.