رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال اثنين من ممولي مليشيا «حزب الله» اللبنانية. وأعلن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع للوزارة في تغريدة على تويتر اليوم (الأربعاء)، أن المكافأة ستعطى لمن يبلغ عن عمليات حسيب حدوان وعلي الشاعر المالية، محذرا من أن أعمال هذين الرجلين تضر اللبنانيين في الداخل والخارج.

ويعرف حدوان باسم الحاج زين وهو مسؤول كبير في الأمانة العامة لحزب الله ويتبع مباشرة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ومسؤول عن جمع الأموال من المانحين ورجال الأعمال خارج لبنان.

فيما يشغل الشاعر منصب مدير مكتب حدوان ويقبل المساهمات المالية نيابة عن حزب الله منذ عام 2000، وفقا لما أوردته وزارة الخارجية الأمريكية.

وفرضت الولايات المتحدة في شهر سبتمبر الماضي عقوبات على «حدوان والشاعر» لعضويتهما في شبكة دولية من الميسرين الماليين والشركات الواجهة التي تعمل لدعم حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في حينه: إن هذه الشبكات تداولت معا عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية، وأجرت عمليات تبادل العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات لصالح كل من حزب الله والحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس.

واتهمت وزارة الخزانة «حزب الله» بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري، واستخدم عائدات هذه الشبكات لتمويل الأنشطة الإرهابية، وإدامة عدم الاستقرار في لبنان وفي أنحاء المنطقة.