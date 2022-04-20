توقع مراقبون فرنسيون أن تكون مناظرة اليوم بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان حاسمة لجهة تحديد الفائز في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 أبريل. ورجحوا أن يركز ماكرون على الدفاع عن حصيلة ولايته الرئاسية، فيما تحاول لوبان إقناع ناخبيها بتخليها عن عدوانية لافتة اتسمت بها ردودها خلال مناظرة مماثلة جمعتها بخصمها في 2017.

فقبل 5 سنوات، لم ترق المرشحة اليمينية المتطرفة إلى مستوى هذا الاستحقاق، لكنها، هذه المرة، تستعد لمواجهة الرئيس المنتهية ولايته قبل 4 أيام من الجولة الثانية للاقتراع والمقررة (الأحد)، وتدخل المواجهة بنفس أكثر انضباطا وفق خبراء فرنسيين.

ترجح استطلاعات الرأي فوز ماكرون بنسبة تراوح بين 53 و56 % من الأصوات، إلا أن لوبان تستهدف أكثر من مجرد تحقيق سبق في التصويت، بل تسعى جاهدة لرأب صورتها المتصدعة في أذهان الفرنسيين وحتى قواعدها.

وفي 2017، كان الأمر كارثيًا بالنسبة لها وهي التي بدت متوترة وعدوانية وغير مستعدة أمام مرشح شاب هادئ ومحيط بملفاته، وظهرت مرشحة اليمين المتطرف منهارة أمام 16.5 مليون مشاهد، ما ترك انطباعًا سيئا حتى بين أنصارها.

ورغم الصورة السلبية المتداولة عقب مناظرة 2017، إلا أن لوبان التي تسعى لتبني خطاب أكثر اعتدالا، تحاول استثمار فشلها قبل 5 سنوات، معتبرة في تصريحات إعلامية، أن «الفشل هو بالنسبة لي أحيانا ضربة» لمضاعفة الجهود. وأكدت أنها استخلصت العبر من التجربة السابقة، وأنها تشعر «بارتياح كبير» نابع على ما يبدو من إعادة هيكلة لبرنامجها وخطابها عملت عليها بصبر وهيأت ملفاتها بعناية وصقلت صورتها، حتى عرّفت نفسها على أنها «الأم» لفرنسا.

ويواجه ماكرون مهمة صعبة تكمن في إقناع ناخبي اليسار واليمين بالتصويت له، وهو الذي قدم نفسه في 2017 على أنه «لا ينتمي لا لليسار ولا لليمين»، رغم بداياته السياسية في الحزب الاشتراكي (يسار).

وتتعالى أصوات في فرنسا هذه الأيام محذرة من أن سياسة «أيا كان ما عدا لوبان» لم تعد ناجعة، محذرة من تحولات مفصلية مهمة تضرب القواعد الانتخابية وسط مستجدات محلية ودولية، ساهمت في تغيير قناعات الناخب الفرنسي. وهو ما سبق أن أكده نائب الأغلبية الرئاسية رولان لوسكور عندما قال: إن هذه السياسة لم تعد ناجعة. لافتا إلى أن «الأمر يتعلق حقًا بمشروع ضد مشروع، حجة مقابل حجة، حول جميع القضايا التي تفصلنا بشدة عن مشروع مارين لوبان: حول أوروبا والعلاقة مع الآخر والاقتصاد وعلى المستوى الاجتماعي والضرائب، أي حول كل شيء باختصار».

وفي المعسكر المقابل، يتعين على لوبان أن تُظهر أنها تتمتع بالمصداقية وتعرف كيف تجمع الناس معًا، وأنها تجسد المنصب قبل كل شيء، الأمر الذي فشل ماكرون في القيام به.