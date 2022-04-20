أفادت مصادر محلية بمقتل وإصابة 3 مدنيين بنيران المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت المصادر: إن مليشيا الحوثي الإرهابية أقدمت على قتل مواطن وإصابة 2 آخرين عند حاجز تفتيش تابع لها في الطريق المؤدي إلى مديرية الحزم، عاصمة المحافظة.

وذكرت المصادر أن العناصر الحوثية في الحاجز الأمني أقدمت على قتل المواطن عبدالله بن علي النوفي من أبناء قبيلة بني نوف وإصابة اثنين آخرين.

وفي محافظة ذمار، أقدم مسلح من عناصر مليشيا الحوثي، على قتل شاب في إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في الطريق الرابط بين عمران وصعدة.

وقالت مصادر محلية لموقع «نيوزيمن»، إن مسلحاً حوثياً في نقطة «العقلة»، أطلق النار على سيارة قادمة من محافظة صعدة، ومتجهة إلى مدينة عمران.

وأكدت أن إطلاق النار أسفر عن مقتل سائق السيارة ويدعى «عبدالسلام الشريف».

وفي محافظة إب طالبت جماعة الحوثي الإرهابية عناصرها الأمنية بحصر أسماء جميع السكان في المحافظة خصوصاً الجدد منهم الذين هم من غير السكان الأصليين خوفاً من أي عملية انقلاب ضدها.

مصادر أمنية أفادت بعقد إدارة البحث الجنائي بمحافظة إب اجتماعاً ترأسه المدعو غانم جزيلان الذي ينتحل منصب مدير البحث الجنائي بالمحافظة، وضم نائبه القيادي الحوثي عبده المسوري ورؤساء الأقسام ومكاتب البحث بإدارات ومراكز الشرطة بالمحافظة، لمناقشة تعزيز الأداء الأمني وتنفيذ الخطة الأمنية بعد توقعات الجماعة باندلاع ثورة شعبية ضدها.