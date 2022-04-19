أدت الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف اليوم (الثلاثاء) اليمين الدستورية في تولى مهماتها، وذلك بعد أكثر من أسبوع من انتخاب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيسا للوزراء خلفا لرئيس الوزراء المخلوع عمران خان، ولم يتم بعد الإعلان عن الحقائب الوزارية الموكلة لأعضاء مجلس الوزراء.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن رئيس مجلس الشيوخ صديق سانجاراني تولى مهمة الإشراف على أداء اليمين، موضحة أن الحكومة تضم 31 وزيرا اتحاديا و3 وزراء دولة و3 مستشارين.

وكان البرلمان الباكستاني انتخب في 11 أبريل الجاري شهباز شريف رئيسا للوزراء، بعد التصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.

شهباز (70 عاما) المتعافي من مرض السرطان، دخل مجال السياسية عام 1988، وشغل منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب الأكثر اكتظاظا بالسكان وذي الأهمية السياسية الكبيرة في باكستان.

ويعد شهباز هو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي منعته المحكمة العليا في 2017 من تولي مناصب عامة، ثم سافر بعد ذلك إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي، بعد أن أمضى عدة أشهر فقط من عقوبة بالسجن مدتها 10 سنوات عقب إدانته بتهم فساد.

ويرى معارضون لعمران خان أن السياسات التي اتبعتها حكومته في الملف الاقتصادي، وكذلك في العلاقات الخارجية، وعدم وجود خبرة لدى فريق الحكومة، كانت هي السبب الرئيسي الذي أثر على توازن حكومته.

فيما يقول مؤيدوه إن التحديات التي واجهت الحكومة كانت ناجمة عن عوامل داخلية وخارجية مؤثرة، بالإضافة إلى سياساته الخارجية الجديدة والمستقلة، حيث اتهم خان صراحة الولايات المتحدة بالسعي لإسقاط حكومته التي قال إن سياساتها أغضبت واشنطن.