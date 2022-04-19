اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم (الثلاثاء) مليشيا الحوثي بارتكاب 203 خروقات للهدنة خلال الفترة من 4 وحتى 17 أبريل في عدد من المحافظات، مؤكدةً أن الأرقام المهولة لحجم الجرائم التي شهدتها العديد من المحافظات اليمنية خلال إعلان الهدنة تكشف مدى وحشية مليشيا الحوثي وعدم إيمانها بالسلام.

وذكرت الشبكة في تقرير لها أن الخروقات توزعت بين جرائم القتل، والإصابة الجسدية، والإخفاء القسري، والاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي، والاعتداء على المصليين ومنع صلاة التراويح في العديد من المساجد، وتعمد استهداف الأحياء الآهلة بالسكان والأسواق الشعبية بكافة أنواع القذائف غير الموجهة، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والمنشآت التعليمية، ومنازل ومزارع مواطنين وسيارات ومحالّ تجارية، وفرض الجبايات المالية واقتحامات المؤسسات والجمعيات الخيرية.

واتهمت الشبكة مليشيا الحوثي بقتل 16 مدنياً وإصابة 27 آخرين بينهم نساء وأطفال وكبار السن، واختطاف 46 مدنيا بينهم أطفال في عدد من المحافظات، مبينة أن 61 ممتلكا عاما وخاصا تعرضت للأضرار جراء المداهمة الحوثية، ونهب وإتلاف 9 مزارع، ونهب 12 مركبة ووسائل نقل، واقتحام 9 مؤسسات وجمعيات خيرية ومنع توزيع المساعدات الرمضانية والملابس على الفقراء والمحتاجين.

وأشارت الشبكة إلى أن المليشيا أطلقت صاروخاً باليستياً على محافظة مأرب واستهدفت المدينة بجميع أنواع الأسلحة وقتلت 3 مدنيين بقنص مباشر، مشيرة إلى أن الألغام التي تزرعها مليشيا الحوثي بشكل عشوائي تسببت بمقتل 5 مدنيين أغلبهم نساء وأطفال، وقتل 4 أشخاص نتيجة طلق ناري مباشر على المدنيين.

وذكر التقرير أن المليشيا أطلقت النار بشكل مباشر على شخصين أمام أحد المساجد في منطقة عتمة بمحافظة البيضاء بسبب إقامته صلاة التراويح، كما تواصل تحشيدها العسكري على العديد من المحافظات وفتح العشرات من معسكرات التدريب في عمران وذمار والمحويت وصنعاء وإب، مبينة أن المليشيا تستهدف بشكل مباشر الهوية اليمنية وتكرس الطائفية وتستغل شريحة الأطفال وتخضعهم لبرامج طائفية.

واستعرض التقرير جرائم السطو المسلح وفرض إتاوات مالية وجبايات على المدنيين والشركات الاستثمارية، مطالبة المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة بسرعة التدخل لوقف تلك الجرائم والخروقات الحوثية وفتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا الانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة كل المتورطين سياسيا وقانونيا وجنائيا وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين.

وشددت الشبكة على ضرورة سرعة فك الحصار الخانق عن مدينة تعز وفتح جميع الطرق العامة ونزع الألغام التي زرعتها المليشيا في كل سهول ووديان اليمن.