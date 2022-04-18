أعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس (الأحد) عن استدعاء القائم بأعمال مملكة السويد في بغداد هاكان روث، وأبلغته احتجاج الحكومة العراقية.

وقالت الوزارة في بيان، إن «حرق نسخة من المصحف يعد استفزازا لمشاعر المسلمين وإساءة بالغة الحساسية لمقدساتهم، ويجافي المبادئ الإنسانية، التي تعكس جوهر الأديان وتناقض منطلق الاعتراف بالآخر الديني»، محذرة من أنه يحمل انعكاسات خطيرة على العلاقات بين السويد والمسلمين عامة في الدول الإسلامية والعربية وفي أوروبا.

وحثت الخارجية العراقية الحكومة السويدية بإيقاف أي أعمال تحمل طابعا فئويا أو مثيرا لمشاعر المكونات الدينية خاصة ما يمس المقدسات الإسلامية.

ويأتي بيان الخارجية العراقية، بعد تجمّع لحركة «سترام كورس» المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان، الذي يقوم حاليا بجولة في السويد، تسببت بوقوع عدة صدامات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين في عدد من المدن السويدية.

وأسس بالودان الحزب عام 2017، ويعرف بأنه يحمل أجندة مناهضة للهجرة والمسلمين، إذ أثار الجدل مرارا في السنوات الأخيرة وقد أوقفته السلطات الفرنسية في نوفمبر 2020 ورحلته.