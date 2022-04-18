تتواصل المداهمات والاعتقالات والاعتداءات على المصلين خصوصا أثناء صلاة التراويح في المساجد في عدد من المحافظات اليمنية. وعلمت «عكاظ» من مصادر موثوقة أن زعيم مليشيا الانقلاب أصدر توجيهات صريحة لمشرفيه باعتقال كل من يصر على أداء صلاة التراويح.

وأفادت المصادر بأن توجيهات الإرهابي عبدالملك الحوثي لمليشياته استبدلت صلاة التراويح بمحاضرات طائفية له في المساجد، موضحة أن المليشيا تتهم كل من تعتقلهم وهم يؤدون الصلاة بالخيانة والعمالة للخارج.

ولفتت إلى أن المليشيا داهمت أمس (الأحد) مسجد السباعي في منطقة هديان بمديرية بني الحارث شمال صنعاء واعتدت على المصلين ومنعتهم من أداء صلاة التراويح، واعتقلت الإمام وعددا من أبناء المنطقة بعد أن ضربتهم بأعقاب البنادق.

وقال سكان محليون إن المليشيا حولت المساجد إلى مقرات للسهرات الليلية والاستماع لخطب زعيم المليشيا بدلاً عن أداء صلاة التراويح بعد أن نصبت شاشات في عدد من المساجد، مهددة كل من يحاول الاعتراض بالتصفية.

من جهة أخرى، اعترفت مليشيا الحوثي بسرقة قياداتها أكثر من 300 مليون ريال يمني جمعتها ضمن الحملة التي أطلقتها في إذاعة «سام إف إم» لدعم مركزها المالي، إلا أن 90% من الأموال تحولت إلى حسابات شخصية. وذكرت وسائل إعلام حوثية أن هناك اتهامات داخل المليشيا لـ5 قيادات بتحويل الأموال التي تفرضها على المدنيين إلى حسابات شخصية.